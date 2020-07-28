السيسي للمصريين: "بناء الأمم مش بالجيش فقط.. بينا كلنا"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنَّ بناء الأمم والشعوب والحفاظ عليها ليس بالقوات المسلحة فقط، وليس بالشرطة فقط إيضًا، "بل بينا كلنا، الحفاظ عليها يا كل المصريين يا حبايبي وأهلي وناسي، بينا كلنا، بما فيهم الجيش والشرطة، أي إنسان مصري عنده شكل من أشكال القلق من أي ملف، يفضل يشتغل يشتغل".

السيسي: "أنا معنديش غير الشغل وبس لآخر يوم في حياتي.. نلقى الله ونحن نعمل

وأضاف السيسي، خلال افتتاح المدينة الصناعية بالروبيكي: "أنا معنديش غير الشغل وبس، لآخر يوم في حياتي، نلقى الله ونحن نعمل، كلنا نشتغل، ونبني البلد ونخليها بلد قادرة وأكتر من اللي هيا فيه ده عشرات المرات".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".