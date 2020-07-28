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محمود مسلم

حصول 14 يختا بجنوب سيناء على شهادة السلامة الصحية

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حماده الشوادفي
02:14 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، إن إجمالي عدد اليخوت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية بجنوب سيناء منذ استئناف السياحة الخارجية في أوائل يوليو الجاري وحتى الأن، بلغ 14 يختا.

وأضاف المحافظ، أنه جرى الانتهاء من فحص 8 يخوت سفاري بالمحافظة خلال الأسبوع الجاري، وهي بلو فورس 2، واوشن دريم، والطويل 1، والطويل 2، وبيلا 1 سقالة وطنية، وبيلا 2 سقالة وطنية، وكارلتون كوين سقاله ترافكوا، وايولس بسقاله وطنية.

وشدد محافظ جنوب سيناء على المواطنين وشركات السياحة بقصر التعامل مع اليخوت، التي حصلت على شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

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