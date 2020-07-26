وكيل "تعليم جنوب سيناء" يتابع المتقدمين لمدرسة الطاقة النووية

تفقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم، امتحانات القبول للطلاب المتقدمين من محافظة جنوب سيناء، لمدرسة الطاقة النووية بالضبعة في محافظة مطروح، بمركز التطوير التكنولوجي بمدرسة الزهور الابتدائية التابعة لإدارة الطور التعليمية؛ لمتابعة الامتحانات، والتأكد من اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية، لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل الوزارة، أنه تقدم لامتحانات القبول بالمدرسة عن محافظة جنوب سيناء 14 طالبًا، بعد أن تقدموا بملفاتهم للمديرية واستوفوا الشروط المعلنة.

وقال إن الامتحانات تعقد على مدار فترتين، الأولى من الساعة 9 صباحًا وحتى 12 ظهرًا، والثانية خلال الفترة المسائية من 12.30 حتى 3 مساءً.

وأكد أنه جرى التنبيه بضرورة ارتداء الطلاب والعاملين للكمامات الواقية والقفازات طوال تواجدهم بمقر مركز التطوير لأداء الامتحانات .

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء قد أعلنت عن تشكيل لجنة لاستقبال طلبات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة للعام الدراسي المقبل، وذلك من خلال الرابط التالي: http://npds.emis.gov.eg

وجرى فتح باب التقدم الكترونيًا بداية من يوم الخميس الموافق ٩ يوليو الجاري حتى يوم الأحد الموافق ١٩ يوليو، وقام الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكتروني، وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية، ومراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار.

وجاءت شروط التقدم للامتحان:

١- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

٢- ألا يزيد السن في 1/10/2020 على 18 سنة.

٣- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (دور أول) بمجموع لا يقل عن (262 درجة) لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

٤- ألا تقل درجات (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن 95%.

ويعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، كما يعقد هذا الامتحان إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي، ومهما كان العذر في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

ويحق للطالب الذى لم يتم قبوله فى الاختبار، التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج، على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.