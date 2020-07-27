جنوب سيناء ترفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لعيد الأضحى

استعدت أجهزة محافظة جنوب سيناء لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وأعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع المديريات من خلال مراكز العمليات بكل المدن لتعمل طوال الـ24 ساعة مع التأكيد على إرسال كشوف بأسماء النوبتجيات خلال فترة العيد وإرسال تقارير يومية إلى مركز عمليات المحافظة والتبليغ الفوري عن أي طوارئ.

وأكد "فودة" أنه سيتم تكثيف الحملات المرورية سواء النقط الثابتة أو الدوريات والرادار وسيتم السيطرة على تجاوزات السرعة المقررة على طول الطرق الدولية للحد من السرعة، ورفع درجة الاستعداد القصوى بإدارة الحماية المدنية من خلال التأكد على سلامة وصلاحية جميع المعدات ومراجعة خطة الدفاع المدني بشان جميع المنشآت السياحية والتجمعات السكانية ومناطق الأسواق التجارية بكافة مدن المحافظة وكذلك التأكيد على توفير مولدات كهربائية احتياطية لمواجهة أي أحداث على مستوى المحافظة والتحرك السريع لإصلاح أية أعطال.

وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد بجميع المساجد من حيث اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، من أعمال التعقيم والنظافة والاهتمام بدورات المياه، مع الالتزام بكافة التعليمات الوزارية .

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه تم رفع درجة الاستعداد لأقسام الاستقبال والطوارئ والطب الوقائي بجميع مستشفيات المحافظة ومراكز الإسعاف تحسبا لأي طارئ خلال أيام العيد والتأكيد على انتظام ورديات بمختلف مواقع الخدمة الصحية طوال 24 ساعة يوميا وإخطار مركز عمليات المحافظة أولا بأول بأي حوادث أو حالات مرضية.

وقال المحافظ، إنه تم رفع درجة الاستعداد للعاملين بجميع محطات تحلية وإنتاج المياه ومحطات الصرف الصحي والتأكيد على انتظام العمل وصلاحية المعدات مع تواجد نوبتجية خلال ايام العيد بصفة مستمرة طوال 24 ساعة مع المرور الدوري على مصادر إنتاج المياه وجميع الخطوط وعلي صلاحية وانتظام عمل وحدات الرفع للصرف الصحي وإجراء الصيانة اليومية لها بجميع مدن المحافظة.

من جانبه اكد المهندس سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بالمحافظة أنه تم توفير مستلزمات العيد من السلع الغذائية بكافة الأنواع من خلال المعارض والجمعيات الاستهلاكية والفئوية المنتشرة بالمحافظة بالأسعار المناسبة وتم تكليف فرق من مفتشي التموين لمراقبة الأسواق وضبط المخالفين وحماية المستهلك من السلع المغشوشة والفاسدة والمنتهية الصلاحية.

وأشار إلى أنه سيتم توفير اللحوم الضأن بأسعار مخفضة بالمجمعات الاستهلاكية، كما سيتم لحوم مجمدة ودواجن بالإضافة الي توفير كميات كبيرة من السلع الغذائية من السكر والارز والزيت والمكرونة والدقيق والمسلي، وتشديد الرقابة على الأسواق بالتنسيق مع الطب البيطري ومباحث التموين، مؤكدًا أن المخابز بكافة أنواعها تعمل بكامل طاقتها طوال أيام العيد و أن هناك وفر سواء في البوتاجاز أو المواد البترولية.