عاجل.. مصرع محام وإصابة آخر في انقلاب سيارة بترعة بالمنوفية

لقي محام مصرعه إثر انقلاب سيارته في ترعة منشأة سلطان بمنوف بمحافظة المنوفية، وأصيب شخص آخر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منوف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز منوف يفيد بغرق سيارة في ترعة منشأة سلطان التابعة لدائرة المركز، وغرق صاحبها، محام ويدعى "م.م"، 34 سنة، وإصابة آخر.

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة منوف، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.