رئيس التحرير

محمود مسلم

عاجل.. مصرع محام وإصابة آخر في انقلاب سيارة بترعة بالمنوفية

كتب:

إبراهيم الديهي
01:44 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

لقي محام مصرعه إثر انقلاب سيارته في ترعة منشأة سلطان بمنوف بمحافظة المنوفية، وأصيب شخص آخر، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى منوف لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

تلقى اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز منوف يفيد بغرق سيارة في ترعة منشأة سلطان التابعة لدائرة المركز، وغرق صاحبها، محام ويدعى "م.م"، 34 سنة، وإصابة آخر. 

حرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة منوف، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات. 

اقرأ المزيد:

إزالة 54 ألف متر تعديات على الأراضي في المنوفية

إزالة 557 تعديا على أراضي الدولة في المنوفية

محافظ المنوفية يحيل واقعة تعذيب طفل داخل دار أحداث للنيابة

"ممارسة الرياضة" مبادرة لتعزيز الخروج من أزمة كورونا بجامعة المنوفية

بالأسماء.. 30 مرشحا يتنافسون على المقاعد الفردية بمحافظة المنوفية

جامعة المنوفية تبيع اللحوم بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى

ذبح الأضاحي بالمجان داخل مجازر المنوفية خلال عيد الأضحى

محافظ المنوفية يبحث مع مدير الأمن خطة الانضباط الأمني

محافظ المنوفية: تشكيل لجنة للتحقيق في الاعتداء على طفل بدار الأحداث بقويسنا

جدعان المنوفية يروون عطش المسافرين على "الإقليمي": مياه في سبيل الله