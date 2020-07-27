"ممارسة الرياضة" مبادرة لتعزيز الخروج من أزمة كورونا بجامعة المنوفية

انطلقت مبادرة ممارسة الرياضة وتعزيز الخروج من أزمة كورونا، التي نظمها قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية التربية جامعة المنوفية، وذلك ضمن خطة وبرامج القطاع، برعاية الدكتور عادل السيد مبارك رئيس الجامعة.

وأكد الدكتور صبحي شرف عميد كلية التربية، على أهمية هذه المبادرة، وهى ضمن سلسلة البرامج التثقيفية والتوعوية والارشادية، التى يقدمها القطاع لخدمة المجتمع.

وأشار عميد التربية، أننا بدأنا نشعر باستشراق الحياة ونحن مازلنا نعيش تحت تأثيرات وتداعيات أزمة كورونا، وسط الاجراءات الاحترازية، وأن نشر مثل هذه المبادرات، تستهدف رفع حالة المعاناة، وتخفيف الضغوط التى يتعرض لها طلابنا وأسرهم وإفراد المجتمع.

وأكد الدكتور محمود فوزى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، أننا لابد من تقديم هذه المبادرات، لتقديم الدعم الحقيقي للطلاب للخروج من أزمة كورونا، وتأثيرها النفسي على الطلاب، وذلك من خلال البرامج التى نبثها.

وأشار الدكتور محمود إلى أن ممارسة الرياضة، تجعل الإنسان شئ آخر، فالرياضة تريح النفس والعقل، وتنشر روح البهجة، وتجعلنا أكثر قدرة على مقاومة الضغوط والتماسك الذهني والوجدانى والعقلى، وذلك لمواجهة أي ضغوطات حياتية كما أنها تزيل الهم الذي يصيب النفس البشرية.

استضاف اللقاء، الدكتور محمود إبراهيم غريب مدرس بكلية التربية الرياضية جامعة المنوفية والذى أكد في كلمتة أن الرياضة لها بعد نفسي كبير يفيد الإنسان في الخروج السريع من اى أزمة وأننا لابد من المواظبة علي ممارسة الرياضة وسط الاجراءات الاحترازية فلابد من تعقيم اليدين قبل وبعد التدريب وكذلك تعقيم الادوات الرياضية والأجهزة المستخدمة فى التدريب ولابد من التباعد بمسافة لا تقل عن 2 متر والحرص علي اختيار الصالات الرياضية بحيث تكون جيدة التهوية.

وأكد الدكتور محمود غريب انة لابد من ممارسة الرياضة من 3 إلى 4 أيام في الأسبوع، لمدة لا تقل عن 20 دقيقة، وذلك يزيد من تقوية الجهاز المناعي للجسم، الذي يقاوم الأمراض وكذلك من فوائد الرياضة، تنشيط الدورة الدموية للجسم والترويح عن النفس، التخلص من القلق والتوتر، التواصل الاجتماعى للأفراد.