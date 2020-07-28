"عبد الوهاب" يبحث مع  "كرافت هاينز" خطط الشركة التوسعية

عقد المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لقاءً مع هاني المسيري، رئيس الشركة والعضو المنتدب لشركة "كرافت هاينز".

وخلال اللقاء، بحث الجانبان الخطط الاستثمارية الحالية للشركة، وكذلك استراتيجياتها المستقبلية والتي تتضمن ضخ استثمارات جديدة داخل السوق المصرية تتجاوز 920 مليون جنيه خلال السنوات الخمس المقبلة، بطاقة 14 خط انتاج جديد لتغطية السوق المحلي والتصدير للخارج.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن الهيئة حريصة على التواصل مع كافة المستثمرين وأصحاب الشركات بهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمار تعمل على تحقيق النمو المستهدف، وزيادة الميزة التنافسية للمنتج المصري، بما يتفق مع أهداف الدولة ويُحفز من معدل النمو الاقتصادي.

من جانبه، أوضح هاني المسيري أن حجم استثمارات الشركة بالسوق المصرية بلغ 257 مليون جنيه، ويُعتبر مركز التصنيع الوحيد لفروع الشركة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وتُصَدر الشركة ما يقرب من 20% من إنتاجها لدول الخليج العربي وأفريقيا بقيمة 680 مليون جنيه مصري.