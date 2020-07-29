حماية المستهلك عن "مايغلاش عليك": قرض بـ25 ألف.. وتقسيط سنتين

وجه جهاز حماية المستهلك، عدة إرشادات للمستهلك، بالتازمن مع انطلاق مبادرة تحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي "ما يغلاش عليك"، للتسهيل عليه أثناء عملية الشراء، في إطار تقديم وزارة المالية المسئولة عن المبادرة، تسهيلات عدة لتشجيع الإقبال على المنتج المحلي، وجاءت أبرز نصائح الجهاز كالتالي:

** المبادرة تتيح نظام التقسيط من خلال البنوك والشركات بفوائد مخفضة وبدون مصاريف إدارية.

** بعض البنوك أتاحت خصما 10% للمستهلك على الفوائد، وكافة المصاريف الإدارية التى قد تصل إلى 5%

** المبلغ الذى يمكن أن يحصل عليه المستهلك من البنوك من 5 آلاف إلى 25 ألف جنيه

** مدة التقسيط من 6 أشهر إلى 24 شهرًًا، حسب المبلغ الذي تم الحصول عليه.