النمسا تعد خطة إصلاح صحي وتعدل قانون الوباء

أعلن ردولف انشوبير وزير الصحة النمساوي إطلاق خطة إصلاح شامل في وزارة الصحة، مشيرا إلى إجراء تعديلات جوهرية على قانون الوباء الذي صدر في عام 1913.

وقال أنشوبير، في مؤتمر صحفي اليوم، إنّ الخطة ستأخذ بعين الاعتبار قرارات المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم قانونية عدة أحكام خاصة بمكافحة وباء كورونا.

وذكر وزير الصحة أنّ الخطة تشمل زيادة عدد الموظفين ورفع كفاءة وتدريب الطواقم الطبية في وزارة الصحة بشكل كبير لمواجهة التحديات الصحية في المستقبل.

وأضاف أنشوبير أنّ الخطة تشمل توسيع التعاون بشكل صحيح وجيد بين جميع الإدارات والهيئات التابعة للمنظومة الصحية في البلاد.

يذكر أنّ النمسا شهدت اليوم عودة الإصابات اليومية المرتفعة، حيث سجلت 119 إصابة جديدة منهم 40 حالة في مقاطعة سانت فولفانج بولاية النمسا العليا أعمارهم بين 15 لـ20 عاما.