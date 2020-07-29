أجازات وخصومات.. كيف استعدت الحكومة لاستقبال عيد الأضحى؟

تزامنًا مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، اتخذت الحكومة المصرية عددًا من الإجراءات والقرارات التي تسعى لتلبية احتياجات المواطن المصري، خاصة فيما يتعلق بأموره المادية والمالية.

وفي هذا الصدد؛ تستعرض "الوطن" استعدادات الحكومة للمواطنين قبل عيد الأضحى على النحو التالي:

استمرار منظومة الخبز خلال العيد

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ منظومة الخبز ستكون متوافرة خلال أيام العيد، فضلًا عن عمل المجمعات الاستهلاكية خلال يومي الوقفة وأول أيام عيد الأضحى.

زيادة عدد مقاعد السكة الحديد

وفرّت هيئة السكة الحديد نحو 140 ألف مقعد إضافي، وسيكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومي وبحد أقصى 4 تذاكر لكل فرد قبل السفر بنحو 24 ساعة فقط، وذلك لسفر الجمهور للوجه القبلي، على أن يتم إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعًا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصرًا على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

فتح المجازر مجانًا أمام المواطنين

قال الدكتور السيد عبيد مدير مديرية الطب البيطري، إنّ هناك 5 مجازر حكومية على مستوى القاهرة، ومجزرين آخرين ستكون مفتوحة منذ أول أيام عيد الأضحى ولمدة 3 أيام العيد، مجانًا للمواطنين لذبح الأضحية فيهم.

تبكير صرف معاشات شهر أغسطس

أعلنت هيئة التأمينات تبكير موعد صرف معاشات شهر أغسطس، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتصرف قبل عيد الأضحى المبارك، تيسيرًا على أصحاب المعاشات.

تبكير موعد صرف مرتبات شهر يوليو

قدمت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2020، والتي بدأت يوم 20 يوليو؛ بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020 - 2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجرى تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

خصم 200 جنيه على بطاقات التموين

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستتيح دعما للمواطنين بمبلغ 200 جنيه، لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة وبحد أقصى 5 أفراد، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وتشمل المبادرة كل السلع المصنوعة في مصر باستثناء السيارات والمواد الغذائية، إذ أنّ منافذ وزارة التموين بالكامل غير مشاركة في تلك المبادرة، ولا يمكن للمواطن أن يذهب إلى البدالين ويقوم بشراء سلع غذائية، وإنما يتم صرفها من منفذين فقط؛ وهم الموقع الإلكتروني لمبادرة "ميغلاش عليك"، أو من خلال المنافذ المشاركة في المبادرة والتي تحمل علامة المبادرة "ميغلاش عليك".

وتتضمن مبادرة "ميغلاش عليك" عددًا من السلع بأسعار مخفضة تصل نسبتها لـ20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة بحد أقصى 5 أفراد لمرة واحدة فقط.

تعديل مواعيد غلق المحال

أقرّت الحكومة بتعديل ساعات استقبال الجمهور (الجلوس) بالمقاهي والكافيتريات والكافيهات والمطاعم وما يماثلها من المحلات والمنشآت ومحلات الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة لتصبح من الساعة 6 صباحًا وحتى الساعة 12 منتصف الليل، وزيادة نسبة الإشغال إلى 50% من طاقتها الاستيعابية.

إجازة 5 أيام للعاملين بالقطاع العام

أقرت الحكومة إجازة 5 أيام من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.