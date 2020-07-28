توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. حار نهارا وتصل العظمى لـ46 على جنوب الصعيد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عبر موقعها الرسمي، عن توقعات الطقس لـ 72 ساعة مقبلة، خلال الفترة ما بين الأربعاء إلى الجمعة، والذي يوافق من 29 إلى 31 يوليو الجاري.

وتتوقع الأرصاد أن يسود يومي الأربعاء والخميس، طقس حار رطب نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا والرياح معتدلة تنشط أحيانا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، فيما يسود طقس معتدل نهارا، لطيف ليلا، وتنتشر الشبورة المائية صباحا، مع اعتدال الرياح، على السواحل الشمالية الغربية والشرقية، ووسط سيناء.

ويكون الطقس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، وأمطار خفيفة على مناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، والرياح نشيطة مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، أما على شمال الصعيد فالطقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا والرياح معتدلة، أما على جنوب الصعيد فيسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، مع سقوط أمطار خفيفة بمناطق متفرقة تكون رعدية أحيانا، مع نشاط رياح مثيرة للرمال على بعض المناطق.

أما طقس الجمعة فيكون طقس حار رطب نهارا لطيف ليلا، على القاهرة الكبرى والوجه البحري، بينما يكون الطقس معتدل نهارا لطيف ليلا، السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، بينما يسود طقس شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا، على جنوب سيناء، وشمال وجنوب الصعيد، وتتساقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة والرياح تنشط مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الأربعاء 29 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 45، والصغرى 29.

طقس الخميس 30 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 40، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46، والصغرى 29.

طقس الجمعة 31 يوليو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 26.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 46، والصغرى 29.