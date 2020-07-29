8 مرشحين يخوضون المعركة الانتخابية بمجلس الشيوخ في البحر الأحمر

تنازل ثلاثة من المرشحين المستقلين لمجلس الشيوخ 2020 بالبحر الأحمر عن خوضهم الانتخابات، ليبقى ثمانية فقط سيخوضَون المعركة الانتخابية.

كان تقدم المرشحين المستقلين الثلاثة بطلب تنازل عن خوض الانتخابات لمجلس الشيوخ وهم محي العبادي وأحمد عبد المبدئ ومحمد بشير عمر، وذلك قبل غلق باب التنازلات بساعات.

فيما أعلن محي العبادي عن سبب تنازله يعود إلى لم شمل القبيلة لوجود مرشح آخر يمثل قبيلته َهي قبيلة العبابدة بينما لم يعلن المرشحان الآخران عن سبب تنازلهم.

َوبذلك يخوض المعركة الانتخابية بالبحر الأحمر ثمانية مرشحين ثلاثة منهم يمثلون أحزاب َوهم محمد سعيد الدابي ممثل حزب الشعب الجمهوري وعبدالله حسن ممثل حزب المصريين وشاذلي القرباوي ممثل حزب الوفد.

بينما الخمسة الآخرون بنظام المستقل وهم محمد عطا على حسن، عثمان أبو العباس حامد وأحمد عبد الشافي طلبهو شاذلي محمود عبد اللطيف ومحمد السيد سليمان.

وتغطي القبلية والتربيطات في استخدام الدعايا الانتخابية بالبحر الأحمر في الوقت الذي أجرى فيه بعض المرشحين جولات انتخابية لمقرات العائلات وزيارة معاقل الكبار، فتحت العائلات والقبائل أبوابها للمرشحين لعرض برنامجهم الانتخابي.