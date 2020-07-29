حظك اليوم الأربعاء 29-7-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب، أنه يواجه صعوبة في التعبير والتصريح عن مشاعره للطرف الآخر في العلاقات العاطفية، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني يدفعك لاتخاذ مبادرات مالية جريئة لكن ذلك ليس في صالحك، تجنب المغامرة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، عطارد في منزل الحظ يساعدك على إيجاد حلول ناجحة، فقط اهتم بأن تسلك سبل آمنة ومدروسة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب النجمة العالمية كاتي بيري، ويوافق تاريخ ميلادها 25 أكتوبر.