"شيفروليه" تحتل الأكثر مبيعا خلال يونيو 2020 تليها "نيسان وتويوتا"

أعلن مركز معلومات سوق السيارات "أميك" عن تقرير مبيعات شركات السيارات في مصر خلال شهر يونيو الجاري 2020، مقارنة بشهر يونيو لعام 2019.

ويضم التقرير أكثر من 12 شركة مصنعة للسيارات، وجاءت في المرتبة الأولى من حيث المبيعات شركة "شيفروليه" الأمريكية، والتي ارتفعت مبيعاتها خلال يونيو 2020 إلى 3838 وحدة، مقارنة بنفس الشهر من عام 2019 حيث وصلت مبيعاتها إلى 3171 وحدة.

واحتلت شركة "تويوتا" المركز الثاني من حيث المبيعات خلال شهر يونيو 2020 وسجلت ارتفاعًا بمبيعات وصلت إلى 1694 وحدة، مقارنة بشهر يونيو 2019 حيث وصلت مبيعاتها إلى 1482 وحدة.

وفي المرتبة الثالثة جاءت شركة "نيسان" بمبيعات وصلت إلى 1501 وحدة خلال يونيو 2020، لتسجل انخفاضًا عن شهر يونيو 2019، حيث وصلت المبيعات إلى 1636 وحدة.

وفي المرتبة الرابعة جاءت شركة "هيونداي" بمبيعات وصلت إلى 1339 وحدة خلال يونيو 2020، وتسجل بذلك ارتفاعًا عن مبيعاتها خلال يونيو 2019 والتي وصلت إلى 1335 وحدة.