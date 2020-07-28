إسكان جنوب سيناء: 15 أغسطس آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح

أعلن المهندس مدحت صلاح وكيل وزارة الإسكان بمحافظة جنوب سيناء، عن قرب انتهاء المدة المحددة لقبول طلبات التصالح للقانون رقم 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، بشأن سداد مقدمي طلبات التصالح 25% من قيمة المخالفات كإثبات جدية للتصالح، يوم 15 أغسطس المقبل.

وأضاف وكيل وزارة الاسكان، في تصريح له اليوم الثلاثاء، أنه بتاريخ 30 سبتمبر المقبل ستكون نهاية المدة المحددة لقبول طلبات التصالح طبقًا للقانون 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون 1 لسنة 2020، وبتاريخ 26 يوليو الجاري، وإلزام مقدمي طلبات التصالح بسداد 25%، من قيمة المخالفات كإثبات جدية للتصالح.

وأهاب وكيل وزارة الاسكان أصحاب العقارات بالمحافظة من جميع ملاك المباني من مباني سياحية وتجارية وسكنية ومحلات ومباني حرفية، نحو قرب انتهاء المدة المحددة بالقانون 17 لسنة 2019، والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020، والخاص بالتصالح وتقنين الأوضاع لمخالفات البناء سرعة التقدم للتصالح على مخالفات البناء للقانون المذكور قبل انتهاء المدة المحددة.

وأكد أن جميع رؤساء المدن سيتخذون الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين، وتنفيذ الإزالات للحالات التي لم تتقدم بطلب للتصالح طبقًا للقانون.

وطالب وكيل وزارة الإسكان مقدمي طلبات التصالح بسداد 25% من قيمة المخالفات، كإثبات جدية في موعد أقصاه 15 يومًا، وإلا سيجري اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين من خلال كل مدينة.