حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

لا يتقبل رجل برج القوس نصائح من الآخرين بسهولة، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر يدعم علاقتك بالأصدقاء وتشارك البعض في مشروع أو نشاط وفي العمل تستفيد جيدا من خبراتك ومعلوماتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

إذا كنت خاليا تعدك الأفلاك بميلاد علاقة عاطفية أو تتحول علاقة صداقة لحب.

ومن أبرز مشاهير برج القوس النجم العالمي براد بيت، ويوافق تاريخ ميلاده 18 ديسمبر.