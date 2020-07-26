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حظك اليوم الأحد 26-7-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:04 ص | الأحد 26 يوليو 2020
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو يقدس العلاقات الأسرية، ويحب الخير ويحاول أن يشارك فى الأعمال التطوعية بشكل مستمر، وتقدم "الوطن" حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يدعم أعمالك ويجعلك مستعدا للتطور.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تمنحك سحرا وتتحدث بلباقة ويلتف من حولك كثيرون وقد تعيش مغامرة عاطفية كبيرة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو النجمة الأمريكية باريس هيلتون، ويوافق تاريخ ميلادها 17 فبراير.

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