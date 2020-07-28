رئيس وزراء اليمن: تعافي مصر ساهم في عدم وجود تدخلات أجنبية بدول عربية

قال معين عبدالملك، رئيس الوزراء اليمني، إن الأزمة الليبية يستلزم حلها مسار خروج للعودة بشكل كامل لمسار توافقية عربية عربية بدون تدخلات إقليمية، حيث دائما ما حرصت مصر على الوحدة العربية بينها وبين اليمن وليبيا.

وأضاف "عبدالملك"، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردى، والمذاع على فضائية "الحياة"، أن هدم الدول الوطنية مثل العراق ساهم في ظهور الميليشيات المسلحة، الدول العربية تتحول إلى صراعات داخلية وحرب نفسية في الوقت الذي تتطور فيه الدول الغربية بشكل كبير: "الوقت اللي فقدناه في الـ10 سنوات الماضية كان له ثمن باهظ لنا كعرب"، موضحا أن ليس هناك مطامع عربية عربية والموقف المصري ثابت وهو دولة موحدة سواء في ليبيا أو اليمن على حد السواء.

وأكد أن مصر حاضرة في كل الأمور المتعلقة بالأمن القومي العربي، والرئيس عبدالفتاح السيسي انطباعته لدى اليمن صادقة، ورئيس الوزراء سيترك انطباعا لا ينسى في الحكومة المصرية مثل التحول الرقمي وهو ما سيحدث فارقا في كل الأمور المصرية: "كان مهم أن أرى التجربة المصرية تتطور، وسيترك مدبولي بصمة مؤثرة في رئاسة وزراء مصر"، مشيرا إلى أن تعافي مصر ونجاحها في تجاوز الصراعات الداخلية المخططة لها ساهم في وقوف الدول العربية حتى الآن، حيث إنه بمقاييس الأرقام والحسابات لم يكن ليحدث كل ذلك في مصر.

وتابع: "وقوف مصر وتعافيها في المنطقة العربية ساهم في عدم وجود تدخلات دولية في بعض الدول العربية، ومصر بتبني اقتصادها وعندها وصفات وعلاج لكل الأزمات، وسألت رئيس الوزراء المصري عن تفاصيل التحول الرقمي والكثير من الأمور المتعلقه الأخرى، وبحثنا كثير من النماذج للأنظمة السياسية في اليمن ووجدنا بأن القضية المصرية الأقرب إلينا".

وأوضح: "نفسي أنزل مصر علشان أعمل المشاوير اليل كنت بعملها في حواري القاهرة الفاطمية في الدرب الأحمر والغورية، وستظل تلك الذكريات هي عبق وروح القاهرة في قلب كل عربي"