القومي للبحوث: إجراء تجارب سريرية لعلاج كورونا في مصر بعد العيد

قال الدكتور محمد أحمد علي أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إن نسبة الوفيات من فيروس كورونا في العالم كله 3.9% ونسبة من تم شفاؤهم حوالي 62%، لافتاً إلى أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار في استعراضه لديناميكية انتشار الفيروس والإصابات وأننا سنصل إلى حوالي 20% إصابة وبعد ذلك سيبدأ المنحني في النزول وتقل عدد الإصابات وهذا كان على أساس علمي وهو ما وجدناه على المستوى العملي.

وأضاف علي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أنه منذ حوالي أسبوعين وعند عمل المسحة على محافظات عديدة وجدنا أن نسبة الإصابة وصلت إلى 19.5% وبعد ذلك بدأ الانحدار يقل ولا نستطيع تقدير فترة هذا الانحدار.

وتابع، أننا ما زلنا نعمل في اللقاحات والأدوية هي التي ستدخل في التجارب السريرية في مصر وستبدأ خلال الأسبوع بعد العيد مباشرة، فضلا عن أن ملف اللقاح سيدخل للجنة الأخلاقيات للبحوث الطبية بوزارة الصحة وسنبدأ تجربته على الحالات السريرية.

واستكمل، أننا لم ندخل مرحلة الاختبارات السريرية إلا بعد أن تثبت الاختبارات على الحيوان مفيدة وذات نتائج واعدة، ولكي يتم استخراج دواء يأخذ وقتا ولا يمكن الانتقال من مرحلة لأخرى إلا بعد ثبوت فاعليته في المرحلة التي تسبقها وهو ما نفعله في الوقت الراهن.

وأوضح، أننا لدينا في مصر 3 مواد تؤثر تأثير مباشر على الفيروس بنسبة عالية جداً وآمنة.