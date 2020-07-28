وفد "الأعلى للجامعات" يتفقد التجهيزات النهائية لكلية الإعلام بالمنوفية

تفقد الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، ولجنة من المجلس الأعلى للجامعات المكلفة بوضع التقرير النهائي لجاهزية كلية الإعلام لبدء الدراسة بها في العام الجامعي المقبل، مبنى كلية الإعلام.

وطالعت اللجنة مبنى الكلية بالكامل وما يضمه من مدرجات ومعامل الصوتيات والجرافيكس واستوديو التليفزيون واستوديو الإذاعة والقاعات الدراسية والمكتبة، ومكاتب أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، والمصاعد ودورات المياه، ومدخل الكلية والمصاعد، ووضعت التقرير النهائي عن تجهيزات الكلية.

وأكد رئيس الجامعة أن استوديوهات الكلية جرى تجهيزها بأحدث الأجهزة، وأعمال العزل الصوتي، والكاميرات والميكروفونات، لتبدأ الدراسة بالكلية بكامل طاقتها لإعداد وتأهيل خريجين متميزين في مختلف تخصصات المجال الإعلامي.

ضمت اللجنة الدكتور حمدى حسن عضو لجنة قطاع الدراسات الإعلامية، والعميد الدكتور محمد فهمي عبد العليم رئيس قسم الهندسة المعمارية بالكلية الفنية العسكرية، العميد إيهاب سمير من الرقابة الإدارية، ورافقهم في الجولة المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أسامه مدني عميد الآداب والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة والدكتور عبد الجواد سعيد القائم بعمل عميد الكلية، والمحاسب جلال عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة، والمهندسة رباب الدالي مدير عام الشئون الهندسية بالجامعة.