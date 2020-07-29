أحد أقارب شهيدي لقمة العيش بالسعودية يكشف تفاصيل جديدة حول مقتلهما

قال محمد راشد أحد أقارب الشهيدين الذين قتلا في السعودية بسبب خلاف مع الكفيل، إن الشهيدين "هم عمي عز الدين محمد عبدالشافي 55 عامًا، ونجل عمي عادل عبدالإمام حسين 35 عامًا، طلعوا للعمل الصبح وكانوا شغالين نجارين في العمارة عند الكفيل واختلفوا على أنه عاوزهم يصلحوا حاجة في السباكة وده مش شغلهم وسابهم ومشي راح جاب سلاحه وهما شغالين غدر بيهم وأطلق عليهم النار من ظهرهم".

وأضاف "راشد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن "أقاربه طول عمرهم لم يفعلوا أي مشكلة مع أي شخص في الشغل أو غيره ومستمرين في العمل منذ 20 سنة وبيروحوا ويجوا على السعودية وبيجروا على أكل عيشهم".

وتابع، أن "عمه لديه 6 أبناء، ونجل عمه لديه 5 أبناء وكان لديه بنت كانت هتتجوز قريب لولا تفشي فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الجثامين حتى الآن لم يذهب للطبيب الشرعي إليهم على الرغم من أنهم ماتوا أمس في الساعة الـ 7 صباحا، بالإضافة إلى أن إجازة عيد الأضحى اقتربت وفي حالة عدم التحرك سننتظر 15 يومًا آخرين وهم في الثلاجة وده حرام".