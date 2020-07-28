الإبراشي: طبيب الغلابة كان قادرا على جمع الثروات لكنه عاش للإنسانية

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن رحيل طبيب الغلابة الدكتور محمد مشالى، كان أهم حدث تصدر الساحة، واستحوذ على اهتمام المواطنين، مشيرا إلى أن طبيب الغلابة، أهم شخصية تتحدث عنها مواقع التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بشكل عام.

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية: "وذلك يجعلنا نعيد ترتيب أولوياتنا فى الأشخاص الذين يجب أن نهتم بهم، لولا مجانية التعليم فى عهد الزعيم جمال عبدالناصر، ما تمكن مشالى من إتمام تعليمه فى الجامعة".

وتابع، أن الراحل يعد من أبطال هذا الزمان بشهادة الجميع، وكان قادر أن يجمع ثروة طائلة ويعيش لذاته، لكنه فضل أن يعيش للإنسانية فقط، وهذا يفسر الحزن الشديد الذى عم الجميع، بعد إعلان خبر وفاته، مختتمًا: "وأنت رايح قبرك مش هتأخد معاك غير العطاء الإنسانى والعمل الخيرى، الذى قمت به".