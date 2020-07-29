استقبال بالدفوف ومؤتمرات.. أحزاب تدعم مرشحيها لانتخابات الشيوخ

نظمت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة كفرالشيخ، برئاسة المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم، مؤتمرا حاشدا بمنطقة بورصة الأسماك بالرياض، لدعم مرشحي الحزب بالمحافظة، في انتخابات مجلس الشيوخ.

جاء ذلك بحضور المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة، والدكتور علي أبوشوشة، الأمين المساعد والمهندس توفيق أبو أحمد الأمين المساعد، وعلاء عبدالله الأمين المساعد للحزب بالمحافظة والمهندس جلال الشرنوبي مدير مصنع سكر البنجر بكفرالشيخ، وعدد كبير من قيادات الحزب بالمحافظة والمراكز وحضر من المرشحين المهندس عبدالسميع يوسف، مرشح القائمة ومرشحي الفردى اللواء حسن البحيرى رقم 1رمز القلم، واشرف ممدوح عبدالونيس رقم 2 رمز الكتاب، وعلى العجوانى رقم 3 رمز سنبلة القمح، كما حضر رضا عبدالعزيز أمين الحزب بمركز الرياض، وعدد كبير من أهالي مركز الرياض والمراكز المجاورة.

وتحدث عبدالسميع يوسف نقيب مهندسي كفرالشيخ، مؤكدا أن مرشحي الحزب جميعهم في خدمة الوطن والمواطن، وأن مركز الرياض كغيره من مراكز المحافظة، يتميز بالمواقف الوطنية لأبنائه ودائما ما يختار أفضل النواب عن الشعب، معربا عن فخره بأنه أحد أبناء المركز.

وطالب اللواء حسن البحيري، أهالي المحافظة بالخروج اليومي بالانتخابات، لاستخدام حقهم الدستوري، وانتخاب مرشحي الحزب، مؤكدا أن الدافع الأول لترشحه هو خدمة أهالس المحافظة.

أهالي أبنوب بأسيوط ينظمون مؤتمرا لدعم مرشح "حماة وطن"

ظم أهالي مركز أبنوب في محافظة أسيوط، مؤتمرا حاشدا لتأييد أيمن عيد طه مأمور جمارك بمطار أسيوط الدولي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن "فردي" بمنطقة العسيرات بأبنوب.

جاء ذلك بحضور العديد من الشخصيات البارزة، وبعض رؤساء العائلات والعديد من شباب أبنوب.

وعبر أيمن عيد عن مدى سعادتة بالحضور الجماهيري الكبير، مرحبا بجميع الحضور مطالبا بالوقوف بجانبه لنيل مركز أبنوب مقعدا بالشيوخ.

وشرح خلال كلمته عن دور عضو مجلس الشيوخ في مراجعة القوانين والتشريعات المعروضة على المجلس، وإبداء الرأي والمشوره بعد دراسته وإقراره.

وأكد "عيد" تواجده الدائم وسط الناس واعدا بأنه لن يتأخر عن تلبية مطالبهم المشروعة وخدمتهم، مطالبا بتكاتف مواطني محافظة أسيوط عامة وأهالي أبنوب والفتح وساحل سليم والبداري خاصة، حتى ينافس على مقعد الشيوخ.

أهالي هيسا وتنقار يستقبلون المرشح النوبي الوحيد بالدفوف

استقبل المئات من النوبيين بالجزر والقرى النوبية خلف خزان أسوان في قريتي هيسا وتنقار، اللواء مصطفى جمعة مهدي المرشح النوبي الوحيد لمجلس الشيوخ بأسوان، بالدفوف والأناشيد الدينية والزغاريد.

وأكد مشايخ القرى النوبية دعمهم لمرشحهم النوبي الوحيد، مشيرين إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد نزول كل من له حق التصويت، لافتين إلى أنها المرة الأولى التي يتشاور فيها أبناء النوبة ويدفعون بمرشح نوبي واحد فى انتخابات برلمانية.

وواصل المرشحون الـ12 لانتخابات مجلس الشيوخ 2020 بأسوان، جولاتهم الانتخابية بأماكن تجمعات القبائل في المصايف والدواوين جمعيات تنمية المجتمع المنتشرة بأرجاء المحافظة.