مدير "الوطنية للتنمية الصناعية": نختار عمالا غير مدخنين

قال المهندس سعيد حماد، المدير التنفيذي للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إن تكنولوجيا المصانع التي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح أمس الثلاثاء، تظهر للمرة الأولى في ظل تطور التكنولوجيا بصورة كبيرة، وهو ما يوفر في الطاقة ويزيد الإنتاجية، خاصة أن الهدف الرئيسي للشركة هو تقديم منتجا جيدا ويصلح للتصدير لتوفير العملة الصعبة.

وأضاف "حماد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامي أحمد موسى، أن مصر تمتلك الذهب الأبيض أو القطن طويل التيلة ونسعى لتعظيم الاستفادة منه، موضحًا أن شروط اختيار العمال واضحة وهي ألا يكون مدخنا كما يتم توفير تدريبات صباحية خفيفة للحفاظ على لياقة العامل.

وأشار المدير التنفيذي للشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، إلى أن التعاون كان مع أكبر الشركات العالمية للحصول على أفضل تكنولوجيا بهدف التصدير وتحقيق الاكتفاء المحلي وتوفير فرص عمل للشباب المصري وتحقيق الريادة في هذه الصناعة.

وأوضح أن الإنتاج اليومي من مصانع الروبيكي للغزل والنسيج ستكون كبيرة جدا وبأعلى جودة، فهناك معايير لاختيار العمال، منها الخبرة والعمل الطويل في هذا المجال وأن لا يكون الشخص المتقدم للوظيفة مدخن، ويجب على الجميع أن يعملوا ويجتهدوا للوصول لأعلى إنتاجية، موضحًا أن سعة مصنع الغزل والنسيج تقاس بعدد المراحل، وبدأ يأتي لنا طلبيات من دول الخليج.