إطلاق اسم "طبيب الغلابة" على مركز طبي في الغربية

قرر محافظ الغربية طارق رحمى، إطلاق اسم الدكتور محمد مشالي، الشهير باسم طبيب الغلابة، على المركز الطبي بشارع سعيد بمدينة طنطا، تقديرا لجهوده وخدماته الطبية التى قدمها لأهالى الغربية طوال فترة حياته.

كان محافظ الغربية قد نعى طبيب الغلابة الذي وافته المنية فجر أمس الثلاثاء، نيابة عن أهالي المحافظة.

يذكر أن الدكتور محمد مشالى من مواليد قرية ظهر التمساح التابعة لمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، وانتقل إلى محافظة الغربية منذ الصغر واستقر مع أسرته، كما تم تعينه بالقطاع الريفي بمحافظة الغربية وتم ترقيته لمنصب مدير مستشفى الأمراض المتوطنة ثم مديرا للمركز الطبي بشارع سعيد.