هل تشهد مصر موجة ثانية من إصابات كورونا؟.. مستشار الرئيس يجيب

توقع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية، أن تكون جرعة لقاح فيروس كورونا سنوية مثل لقاح الأنفلوانزا الموسمية.

وقال "تاج الدين" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC مصر"،: "الفيروسات هي نفس الفصائل لكن الفيروس بيعمل نوعا من التحول والتحور مع أنه نفس الصنف وممكن يبقى تطعيم موسمي سنوي عادي".

وأكد "تاج الدين" أن الفترة من أكتوبر لشهر مارس تعتبر فترة الإصابة بالفيروسات التنفسية الموجودة والمعروف أنواعها، مشيرًا إلى أن تركيبة التطعيم السنوي لمصل الأنفلوانزا يتم تغييرها كل عام نظرًا لتغير شكل التركيب المناعي لكل فيروس.

وأشار "تاج الدين" أن تطعيم فيروس كورونا سيكون مختلفا عن تطعيم الأنفلوانزا، وأن أصحاب الأمراض المزمنة سيحتاجون الحصول على نوعي التطعيم.

وشدد "تاج الدين" على أنه لم يثبت حتى الآن أنه سيحدث تغيرات في شكل فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لم يثبت أنه سيستمر كمرض متوطن في العالم كله بصورة أضعف أو بشكل آخر ولم يثبت أيضًا أنه سيختفي، مشيرًا أن عائلة كورونا معروفة وتسبب التهابات الجهاز التنفسي.

وأوضح مستشار الرئيس، أن احتمالية بقاء فيروس كورونا قائم ولكنه غير مؤكد، مشيرا أن الأمر يحتاج متابعة ورصد لمعرفة هل يمكننا الوصول لصفر حالات كورونا أم لا؟.

ولفت "تاج الدين"، إلى أن احتمالية حدوث موجة ثانية من المرض في الشتاء أو الخريف موجودة ولكنها غير مؤكدة، مشددًا على متابعة الإجراءات الاحترازية التي حدت من خطورة المرض كأشخاص ومجموعات وجهات مسؤولة ودولة.