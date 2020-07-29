الليلة.. عرض خاص لفيلم "الغسالة" بحضور أبطاله

تقيم أسرة فيلم "الغسالة" للمخرج عصام عبدالحميد عرضاً خاصاً للفيلم، مساء اليوم، داخل إحدي السينمات بمنطقة السادس من أكتوبر، بحضور أبطال الفيلم هنا الزاهد وأحمد حاتم ومحمود حميدة وبيومي فؤاد ومحمد ثروت.

ومن المقرر عرض الفيلم على 100 شاشة عرض في عيد الأضحي، حيث قررت الجهة المنتجة طرحه في هذا التوقيت رغم قرار الحكومة بتشغيل السينمات بـ 25% من طاقاتها الاستيعابية.

وتدور أحداث الفيلم في أجواء من الفانتازيا والخيال العلمي، حيث يتعرض لقصص التنقل بين الأزمنة في إطار كوميدي. يذكر أن فيلم "الغسالة" من تأليف عادل صليب.