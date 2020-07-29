"الزراعة": افتتاح مجمع الروبيكي خطوة من خطوات النهوض بالقطن

قال عادل عبدالعظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية، ومدير صندوق تحسين الأقطان بوزارة الزراعة، إن افتتاحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، لمجمع الروبيكي تعد خطوة من سلسلة خطوات ستنفذها الدولة خلال الفترة المقبلة للنهوض بزراعة وتسويق وتصنيع القطن المصري، ويعد هذا حلم كبير بالنسبة لوزارة الزراعة.

وأضاف عبدالعظيم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن مصر لها سمعة عالمية كبيرة في إنتاج القطن منذ عقود طويلة مضت ومع ذلك لم نكن نستفيد الاستفادة القصوى من القطن المصري بمعنى أننا كنا نصدره خام ولا يتم إجراء أي صناعات تحويلية عليه ويقصد بها أن نحول قطن الشعب إلى غزل ثم نسيج وصباغة وينتهي بالملابس الجاهزة.

وتابع، أن المستفيد خلال الفترة الماضية من القطن المصري هم الدول الأخرى وليست مصر أو المزراع المصري ولا الاقتصاد والدولة المصرية مع أننا نمتلك أفضل خامة على مستوى العالم فهو له براند على مستوى العالم.