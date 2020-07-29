استشاري مناعة: مصر تجاوزت مرحلة ذروة كورونا والأعداد تنخفض بشكل كبير

قال الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، إن مصر تجاوزت حالة ذروة فيروس كورونا، لأن الأعداد تنخفض، ويجب علينا أخذ بعض الإجراءات الاحترازية أثناء فترة عيد الأضحى، والتقليل من التجمعات، لافتا إلى أننا تجاوزنا حالة الذروة، وذلك بفضل الإجراءات التي نفذتها الدولة المصرية، فلا يجب أن نتخلى عن هذه الإجراءات التي اتبعناها منذ بداية الأزمة.

وأضاف الحداد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن بروتوكولات العلاج الحديثة الفترة الماضية، ساهمت بنسبة كبيرة جدا، في تقليل عدد الوفيات، ومعظم الحالات التي تظهر حاليا، تكون من الدرجة المتوسطة والبسيطة، التي تعالج منزليا، ولا تحتاج إلى مسحات، أسرة، أو أجهزة تنفس صناعي، وذلك بفضل مجهودات الدولة، ووعي المواطن المصري.

وتابع، أن هناك شيئان هما الذين أثرا على الوصول لمرحلة أن تكون الحالات متوسطة، وهي ارتداء الكمامات بنسبة كبيرة، التي ساهمت أن يكون الجرعة التي يأخذها الإنسان من الفيروس هي الأقل، لأن الكمامة إن لم تساهم في منع انتشار الفيروس، تقلل بنسبة كبيرة ما يسمى بالجرعة التي من الممكن أن يتقبلها الإنسان على الرئة، خلال فترة تعرضه للإصابة.

واستكمل، أن العامل الآخر هو النظرية الوبائية، وكلما زاد الفيروس انتشارا، كلما زاد ضعفا، وهذه النظرية يجري تطبيقها على معظم الفيروسات، كلما زاد الفيروس انتشارا وانتقل من شخص لآخر، يفقد جزء من محتواه الجيني، ويصبح أكثر ضعفا، وهذا ما حدث مع كورونا.