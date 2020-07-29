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محمود مسلم

ضبط 115 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

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الوطن
12:38 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
المتهمين والمضبوطات

المتهمين والمضبوطات

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها..فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جهودها بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعددٍ من مديريات الأمن لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج التالية: ضبط (شخصين) حال استقلالهما سيارة بالقرب من مسكنهما بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزتهما (عدد 75 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18,750 كيلوجرام - مبلغ مالى – هاتفى محمول)

. ضبط (شخصين) حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بمحافظة الإسكندرية ، وبحوزتهما (40 طربة لمخدر الحشيش وزنت 4 كيلوجرامات - مبلغ مالى– هاتفى محمول). وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1255000 مليون ومائتين وخمسة وخمسين ألف جنيه) تقريباً.

  تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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