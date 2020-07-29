أحمد عمر هاشم خطيب الجمعة في عيد الأضحى المبارك

قررت وزارة الأوقاف أن يكون موضوع خطبة الجمعة المقبلة عن "يوم الأضحى يوم الكرم والعطاء"، وأن يكون الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء خطيب الجمعة المقبلة.

وقالت الوزارة في بيان لها أنه بالتنسيق بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام تقام صلاة الجمعة المقبلة 31 يوليو 2020 بإذن الله تعالى بمسجد التلفزيون فقط بعدد محدود من العاملين بالتلفزيون، وخطيب الجمعة هو الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وموضوع خطبة الجمعة: "يوم الأضحى يوم الكرم والعطاء"، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وبذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل، وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة.

وتتولى الجهة المختصة بالهيئة الوطنية للإعلام الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة عملية التباعد أثناء صلاة الجمعة بمسجد التليفزيون.