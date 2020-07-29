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"مياه البحر الأحمر" تنظم حملة للتوعية بترشيد الاستهلاك في العيد

كتب:

شاذلي عبدالراضي
05:20 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
حملة توعية لمياه الشرب بالبحر الأحمر

حملة توعية لمياه الشرب بالبحر الأحمر

نفذت شركة مياه البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حملة للتوعية الميدانية للحث على ترشيد الاستهلاك وتقليل العبء على شبكات الصرف الصحي خاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأوضحت الشركة أن الحملة تضمنت توجيه رسائل تحث على عدم إلقاء بقايا مخلفات الأضحية بشبكات الصرف الصحي، ما يعرض العديد من المناطق للطفح والتسبب في معاناة المواطنين.

واستهدفت الحملة الأماكن العامة، والأسواق والمولات التجارية، والشوارع الرئيسية، بالإضافة إلى تنفيذ توعية ميدانية بكل منطقه لحث الأهالي على ترشيد الاستهلاك.

وتهدف حملات التوعية إلى تغيير السلوكيات الخاطئة من قبل بعض المواطنين في إهدار مياه الشرب، أو التعامل السيئ مع شبكات الصرف الصحي وكذلك التعريف بالأضرار البيئية والصحية الناتجة عن تلك السلوكيات.

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