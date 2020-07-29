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محمود مسلم

القوي العاملة : تعيين 2803 شباب.. وصرف 61 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة بالشرقية

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الوطن
01:32 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
محمد سعفان

محمد سعفان

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الشرقية 2803 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 10 من ذوى الهمم من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن توفير 438 فرصة عمل بالقطاع الخاص.

في نفس السياق أشار مدحت الغمراوى مدير المديرية ، إلى أن الوزير تلقى  تقريراً بذلك بإنجازات المديرية عن شهر يونيو الماضي ،حيث تم في مجال تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة  تم بتسجيل 182 عاملاً ، وصرف رعاية اجتماعية لـ  16 مولوداً ، و 7  منح زواج ، فضلا عن 3 منح وفاة بإجمالى  59 ألف جنيه ، بالإضافة إلي  2000 جنيه رعاية صحية من وحدة العمالة غير المنتظمة  بالمديرية .

وأضاف أن المديرية قامت في مجال السلامة والصحة المهنية  بالتفتيش على  298 منشأة للتأكد من تطبيقها للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19 )، وأسفر ذلك عن تحرير 19 محضر سلامة وصحة مهنية ، ومنح شركة مخالفة مهلة قانونية ، وحادثين جسيمين ، وحالة وفاة واحدة ، و 29 حالة إيجابية تأكد إصابتها بالفيروس ، وذلك من خلال مفتشيها خلال الشهر الماضى .

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