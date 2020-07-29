الزراعة: 180 ألف فدان مساحة القطن هذا العام والمحصول في مرحلة التزهير

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع مساحات القطن إلى 180 ألف فدان هذا العام في محافظات الوادي والدلتا، موضحا أن حالة المحصول جيدة ويمر بمرحلة التزهير وتكوين اللوز، موضحاً أن لجان الوزارة من قطاع الخدمات والمتابعة تتابع المحصول وتقدم الخدمات الإرشادية المطلوبة لضمان موسم زراعي ناجح، كما يتابع معهد بحوث القطن، سلسلة الأصناف الجديدة التي تم زراعتها هذ العام محل القديمة، وقدرتها الإنتاجية وصفات الجودة.

وقال الدكتور هشام مسعد مدير معهد القطن، إن معهد بحوث القطن أنتج مجموعة من الأصناف الجديدة المتفوقة فى الإنتاج والجودة وتم زراعتها هذا العام ومنها "جيزة 95" وهو من الأصناف طويلة التيلة وتزرع في الوجه القبلى وتتميز بتحملها ارتفاع درجة الحرارة، فضلاً عن الإنتاجية العالية، وتصافى الحليج العالى مع التبكير فى النضج، وهو ما يوفر مياه الري بما لا يقل عن 20%.

اوضح أن "جيزة 94" من طبقة الأصناف طويلة التيلة ويناسب الزراعة في الوجه البحرى ويتميز بالإنتاجية المرتفعة، حيث تصل إنتاجية الفدان الى 12 قنطارا للفدان مع تصافى حليج مرتفع، كما أنه مبكر النضج، مشيرا الى أن الصنف جيزة 96 من طبقة الأقطان فائقة الطول الممتازة ويمثل حالياً قمة الجودة فى هذه الطبقة فى العالم بسبب طول تيلته وانتظامه ومتانة التيلة والغزل كما يتميز بالإنتاجية المرتفعة وتصافى الحليج العالى حيث وصل تصافى الحليج إلى 120 رطل كما أنه مبكر النضج.

وكانت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ومبادرة قطن أفضل قد أعلنت هذا العام بدء برنامج "قطن أفضل" في مصر بالتعاون مع "معهد بحوث القطن" وشركاء تنفيذيين "النيل الحديثة للأقطان" و"شركة الكان لتجارة وتصدير القطن"، في كلا من محافظات كفر الشيخ ودمياط، وبرنامج "مبادرة قطن أفضل" يدعم بشكل أساسى سبل المعيشة لدى المزارعين من خلال تطبيق مزيد من المماراسات الزراعية المستدامه وقد بدأ البرنامج فى عام 2019، بمشروع تجريبي بالتعاون مع مشروع القطن المصري لليونيدو، وذلك لتعريف وتدريب مزارعى القطن على مبادئ المبادرة لإنتاج قطن مستدام.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد افتتح أمس مجمع الغزل والنسيج بمنطقة الروبيكي، بطاقة 6 مصانع للغزل على مساحة 430 فدانا.