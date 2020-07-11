وزير قطاع الأعمال: الفارق بين القطن طويل وقصير التيلة 30% فقط

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه جرى شراء ماكينات بملبغ 540 مليون يورو، أي حوالي 10 مليارات جنيه، ويتم صرف 11 مليار جنيه أخرى، لتجديد الإنشاءات في المصانع، التي بلغ عمرها 100 عاما، وجار دمج 32 شركة في 10 كيانات كبيرة، وتقوية إدارتها للمنافسة من جديد.

وأضاف "توفيق"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على شاشة قناة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي سيد علي، أن تلك الشركات خسرت مبالغ كبيرة ويتم بذل النفيس والغالي لعودتها للأرباح، موضحا أنه يتم إنشاء قلعة صناعية في المحلة، وسيكون أكبر مصنع في العالم تحت سقف واحد "هيكون أكبر هنجر في العالم"، سيحتوي على 182 ألف مغزل.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة توظيف العمال الموجودين حاليا "احنا عندنا عمالة زايدة كتير، واللي بيحصل إعادة توظيف تاني"، لافتا إلى أن الفارق بين القطن طويل التيلة وقصير التيلة 30% فقط، لكن الطلب على القطن طويل التيلة ليس كثيرا، "على قدر ما نوجد طلب ونقدر ننافس في الأسواق العالمية بقدر ما هنغزل وقدر ما هنزرع".