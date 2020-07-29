انتحار صاحب مصنع رخام بالشرقية لمروره بضائقة مالية

أنهى صاحب مصنع رخام بالشرقية حياته بالانتحار "شنقا" لمروره بضائقة مالية.

كانت البداية عندما تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة ههيا بلاغا بالعثور على جثة صاحب مصنع رخام، عمره 35 عاما، داخل مقر مصنعه بدائرة المركز.

انتقلت قوة من ضباط مباحث المركز لإجراء التحقيقات اللازمة، وتبين انتحار المتوفى بشنق نفسه، وبسؤال أسرته أفادوا بأنه كان يمر بأزمة نفسية بسبب ضائقة مالية وتراكم الديون عليه.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.