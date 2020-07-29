تحذيرات ونصائح الأبراج في عيد الأضحى: ضغوط للسرطان والجدي محظوظ

بدأ اليوم، العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك، الذي يهلّ علينا لأول مرة بالتزامن مع جائحة كورونا، التي تسببت في فرض ظروف استثنائية أبرزها غلق الحدائق والمتنزهات والشواطئ، إلا أنّه في وسط هذه الأزمة، يبحث المهتمون بالأبراج، بشكل خاص عمّا يحمله لهم علم الفلك من توقعات وتنبؤات لعيد الأضحى.

وتقدم "الوطن"، توقعات وتنبؤات كل برج خلال أيام العيد، الذي يحل علينا يوم الجمعة، وذلك وفقًا لتوقعات عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك.

إذ تقول خبيرة الأبراج في حديثها لـ"الوطن" أن الأبراج الترابية هي الأكثر حظًا ضمن الأبراج خلال أيام العيد وهم أصحاب برج الجدي والعذراء والثور، كما تنصح مواليد الأبراج جميعًا بأن يبدأو الاحتفال بالعيد بعد الساعة 2 ظهرًا، إذ يتوقع ألا يحالفهم الحظ قبل ذلك الموعد.

برج الحمل في العيد

أصحاب برج الحمل يميلون للعصبية خلال أيام العيد، لذا يفضل عدم الدخول في أي جدال أو صدام والحفاظ على هدوء أعصابهم، ويكون رابع يوم العيد وقت مناسب للخروج والانطلاق بصحبة الأصدقاء، كما يستمتعون بأوقات حلوة مع شريك الحياة على الصعيد العاطفي.

برج الثور في العيد

يكون أصحاب برج الثور من الأبراج الأكثر حظًا خلال أيام العيد إذ يكون لهم حظ رائع في السفر، ويكون الوقت مناسب للمغامرة والانطلاق مع الأهل والأقارب والأصدقاء والأحباب، أما رابع أيام العيد يميل أصحاب البرج للعصبية لذا يفضل تجنب الصدامات والنقاشات.

برج الجوزاء في العيد

يمتلك أصحاب البرج حسن إدارة لأمورهم المالية خلال أيام العيد، ويكون رابع أيام العيد مناسبًا للسفر والمغامرة، كما يكون موفقًا مع شريك حياته على الصعيد العاطفي، وينصحه الفلك بعدم الإسراف في أموالهم وحسن الإدارة والتصرف.

برج السرطان في العيد

يعتبر مواليد برج السرطان من الأبراج التي تعاني من حظ غير موفق خلال أيام العيد، إذ يمكن أن تصيبه حالة من القلق والتشوش والعصبية، وعليهم التحكم في حساسيتهم قدر الإمكان، ويكون رابع أيام العيد القمر مكتمل في منزل العمل لذا ينصح بعدم المغامرة في القرارات المالية.

برج الأسد في العيد

يستمتع مواليد برج الأسد بالطاقة والنشاط خلال أيام العيد، وأوقاتًا حلوة تجمعهم بالعائلة والأصحاب، أما ثالث ورابع أيام العيد يفضل أن يعتنوا أكثر بصحتهم وأن يقاوموا العصبية والصدامات.

برج العذراء في العيد

مولو برج العذراء يقضي أوقاتًا عاطفية مميزة بسبب وجود القمر في منزل الحب، كما أنهم يستمتعوا بأوقاتهم مع أولادهم، كما أنّ القمر المكتمل في منزل الصحة خلال رابع أيام العيد ينذرهم بالحفاظ على صحتهم وطاقتهم.

برج الميزان في العيد

يجب أن ينتبه مولود برج الميزان بعلاقاته مع الأهل والأقارب والأصحاب بسبب سوء التفاهم، وألا يدخلوا في أي جدال تؤدي إلى الصدامات، أما رابع أيام العيد يقضي أوقاتًا مميزة مع شريك حياته أو مع أولادهم وأسرتهم.

برج العقرب في العيد

يقضي مولود برج العقرب أوقاتًا اجتماعية وعائلية مميزة بالإضافة إلى الأوقات الحلوة مع شريك الحياة، أما رابع أيام العيد يجب الانتباه لسوء التفاهم الذي يمكن أن يحدث بين الأهل وأن يتجنبوا الصدام مع المحيطين.

برج القوس في العيد

يميل مواليد برج القوس إلى التبذير والإسراف، لذا يفضل أن يكونوا حذرين في صرف أموالهم، أما رابع أيام العيد تكون لديهم أوقات مميزة عائلية واجتماعية وعاطفية

برج الجدي في العيد

يعتبر أصحاب برج الجدي من الأبراج الأكثر حظًا خلال أيام العيد، إلا أنّه يعاني من عدم التركيز رابع أيام العيد والميل للتبذير والإسراف، لذا ينصح بالتركيز وحسن الإدارة.

برج الدلو في العيد

ينصح بممارسة أنشطتهم وخططهم في حالة من السرية والكتمان لأنّهم عرضة للحسد، كما أنّه يعاني يميل للغضب والعصبية رابع أيام العيد بسبب وجود القمر المكتمل في منزلهم لذا ينصح بالهدوء والتركيز.

برج الحوت في العيد

يستمتع أصحاب برج الحوت بأوقاتهم مع الأهل والأصحاب خلال أول أيام العيد، وينصح رابع أيام العيد ألا يعلنوا عن أنشطتهم وخططهم وإنجازاتهم، وأن يهتموا بصحتهم وألا يهدروا طاقتهم.