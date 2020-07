Red Shoes and the Seven Dwarfs يعرض في 300 شاشة عرض بفرنسا

تقرر عرض فيلم الأنيميشن الكوري الجنوبي Red Shoes and the Seven Dwarfs في ما يقرب من 300 دور عرض في فرنسا، في محاولة لاستعادة الجمهور لقاعات السينما مرة أخرى، بعد فترة إغلاق طويلة بسبب فيروس كورونا.

Red Shoes and the Seven Dwarfs من إخراج Sung-ho Hong، وشارك بالأداء الصوتي كل من كلوي جريس موريتز، سام كلافلين، جينا غيرشون.

الفيلم مدته ساعة و32 دقيقة، ومن المقرر عرضه غدا في الأرجنتين، وتقييمه 6.3 من 10 على موقع IMDB.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى، بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أُغلقت العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات، وجرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفًا على سلامة صناعها.