دور العرض ترفع دعوى قضائية ضد حاكم نيوجيرسي: افتح السينمات

رفعت مجموعة من كبرى شركات دور السينما، بينها AMC وCinemark و Regal، دعوى قضائية ضد حاكم ولاية نيو جيرسي، لإعادة فتحها من أخرى بعد وقت طويل من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وتتحدى الشركات، بقيادة الجمعية الوطنية لأصحاب دور السينما، أمر الحاكم فيل مورفي الذي يسمح بإعادة فتح مراكز التسوق والمكتبات والكنائس والمتاحف، لكنه يبقي دور السينما وأماكن الترفيه الأخرى مغلقة، بحسب موقع Variety.

وجاء في الدعوى: "يقدم المدعون هذا الإجراء لضمان معاملة السينما بشكل متساوٍ مع أماكن التجمع العام الأخرى، ومن أجل عرض أفلام ذات أهمية فنية وثقافية وسياسية وشعبية".

ويؤكد المدعون أنّه لا يوجد سبب يمنع إعادة فتح السينما، خاصة مع أوامر مورفي التي تسمح للكنائس بإعادة فتحها، مع التجمعات الداخلية التي تقتصر على 100 شخص أو 25%.

وتابعت الدعوى: "لا يوجد سبب عقلاني لفتح دور العبادة، مع استمرار غلق السينما، ومع ذلك سمح المدعى عليهم بإعادة فتح أماكن العبادة بينما يجب أن تظل دور السينما مغلقة، دون تحديد موعد لإعادة فتحها".

وتأمل سلاسل السينما الكبرى أن تكون قادرة على الافتتاح بحلول نهاية يوليو. وولاية نيو جيرسي واحدة من عدد قليل من الولايات التي لم تسمح بالفعل للسينما بإعادة فتح أو حتى تحديد جدول زمني يسمح لها بذلك بحلول نهاية يوليو.

وشهدت صناعة السينما العالمية خسائر كبيرة في الفترة السابقة، بعد تأجيل عرض عدد كبير من الأفلام لأجل غير مسمى بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم أغلق العديد من دور العرض في دول مختلفة؛ لمنع التجمعات، كما جرى تأجيل تصوير عدد من الأفلام خوفا على سلامة صناعها.