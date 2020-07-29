فتح المجازر مجانا لذبح الأضاحي بالبحر الأحمر وغرامة للمخالفين

أعلنت مديرية الطب البيطري بالبحر الأحمر، عن فتح المجازر الحكومية بالمجان بجميع مدن المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تحت إشراف أطباء المديرية حفاظًا على الصحة العامة.

وحذرت مديرية الطب البيطري المواطنين من الذبح خارج المجازر، مع فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه لمن يذبح الأضحية في الشوارع وأمام المنازل، مما يعرض الأضحية للتلوث ويضر بالبيئة.

وأهابت المديرية المواطنين بتنفيذ التعليمات والاشتراطات الصحية في ذبح الأضحية، وأهمها الذبح بالمجزر، حماية للبيئة من التلوث ونظافة اللحوم وتجنبًا للعقوبات، تنفيذًا لقرار محافظ البحر الأحمر.

وأشار الدكتور فتحي سلمي صهبي، مدير عام الطب البيطري بالبحر الأحمر، في تصريح لـ"الوطن"، إلى تشكيل لجان للتفتيش ومتابعة شوادر بيع الأضاحي، مضيفًا أن اللجان تشمل فرق تحصين لمتابعة جميع المواشي والخراف، للتأكد من سلامة جميع الأضاحي.

ورفعت مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر حالة الطوارئ استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك بكل مدن المحافظة من خلال إلغاء إجازات الأطباء البيطريين بمدن البحر الأحمر، وشددت الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم للتفتيش علي جودة اللحوم والتأكد من الذبح بالمجازر مع وجود الأختام.