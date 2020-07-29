تحذيرات وإجراءات من الحكومة للمواطنين بمناسبة عيد الأضحى

ساعات قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة التي ينتظرها الكثيرون للاحتفال بها بذبح الأضاحي وتناول اللحوم، ونظرا للظروف الاستثنائية التي نمر بها من تفشي فيروس كورونا المستجد، اتخذت الحكومة المصرية عددا من الإجراءات، منها مفاجآت سارة للمواطنين ومنها التحذيرات حول بعض العادات التي يتطلب فعلها دفع غرامة مالية.

وتستعرض "الوطن" تحذيرات الحكومة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى لتجنب دفع الغرامات والإجراءات المتخذة للتسهيل على المواطنين قضاء إجازة العيد، كالتالي:

- تحذيرات الحكومة للمواطنين

ذبح الأضاحي بالشارع

- أعلنت مديرية الطب البيطري في محافظة الجيزة عن فرض غرامة مالية تقدر بـ 3 آلاف جنيه، فضلا عن رفع حالة الطوارئ منذ شهر استعدادا لعيد الأضحى.

- كما أعلنت محافظة كفر الشيخ عن فتح المجازر الحكومية مجانا للمواطنين، وتوصيلها للمنازل بالسيارات المثلجة بالمجان، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك تيسيرا للأهالي، لمنع الذبح خارج المجازر، وفرضت المحافظة 500 جنيه غرامة لذبح الأضاحي بالشوارع، مع التاكيد على ضرورة الالتزام بالذبح في المجازر.

عدم ارتداء الكمامة

بالرغم من تخفيف الإجراءات الاحترازية، إلا أن مجلس الوزراء يواصل التشديد على ارتداء الكمامة وعدم التهاون في ذلك، وتقوم وزارة الداخلية بدورها في رصد مخالفات عدم ارتداء الكمامة، وتم فرض عقوبة مالية بقيمة 4 آلاف جنيه للمخالفين.

سائقو السيرفيس غير الملتزمين بالحمولة

أعلنت محافظة أسوان عن فرض غرامة مالية بقيمة 1000 جنيه على مواجهة انتشار ظاهرة قيام سائقي السيرفيس وخاصة سيارات ربع النقل "الكبوت" بتحميل أعداد من الركاب أكثر من المسموح به قانونًا.

- إجراءات الحكومة لتسهيل قضاء إجازة عيد الأضحى

تخفيف الإجراءات الاحترازية

- السماح باستقبال الجمهور بالمقاهي والكافتيريات والمطاعم، وما يماثلها من المحال والمنشآت، ومحال الحلويات ووحدات الطعام المتنقلة، حتى الساعة 12 منتصف الليل.

- يتم غلق المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات"، الساعة 10 مساء.

- زيادة نسبة الإشغال لتصل إلى 50% من الطاقة الاستيعابية لكل من المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، مع التأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وفيما يتعلق بصلاة عيد الأضحى، فقد تم التوافق على أن تتم بنفس القواعد التي تم تطبيقها في صلاة عيد الفطر المبارك، من نقل للصلاة من أحد المساجد الكبرى، مع التكبيرات والخطبة.

استمرار منظومة الخبز خلال العيد

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إنّ منظومة الخبز ستكون متوافرة خلال أيام العيد، فضلًا عن عمل المجمعات الاستهلاكية خلال يومي الوقفة وأول أيام عيد الأضحى.

خصم 200 جنيه على بطاقات التموين

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الخزانة العامة للدولة ستتيح دعما للمواطنين بمبلغ 200 جنيه، لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى ألف جنيه للبطاقة وبحد أقصى 5 أفراد، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، لتشجيع المنتج المحلي وتحفيز الاستهلاك.

وتتضمن مبادرة "ما يغلاش عليك" عددًا من السلع بأسعار مخفضة تصل نسبتها لـ20% في المتوسط، إلى جانب خصم إضافي بنسبة 10% تقدمه الدولة لحاملي البطاقات التموينية بحد أقصى 200 جنيه للفرد و1000 جنيه على البطاقة الواحدة بحد أقصى 5 أفراد لمرة واحدة فقط.

إجازة 5 أيام للعاملين بالقطاع العام

أقرت الحكومة إجازة 5 أيام من يوم الخميس المقبل، الموافق 30 يوليو 2020، حتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس 2020، رسمية مدفوعة الأجر، في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

تقديم موعد صرف معاشات شهر أغسطس

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي تقديم موعد صرف معاشات شهر أغسطس بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بداية من يوم 25 يوليو الجاري، ليتم صرفها قبل إجازة العيد، حيث يتم تقسيم صرفها على أيام مختلفة حسب قيمة المعاش.

تقديم موعد صرف مرتبات شهر يوليو

قدمت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر يوليو 2020، والتي بدأت يوم 20 يوليو؛ بمناسبة بدء العمل بموازنة العام المالي الجديد 2020 - 2021، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، وجرى تقسيم الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها على 3 أيام، بحيث تبدأ إتاحة مستحقات العاملين بكل منها في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

زيادة عدد مقاعد السكة الحديد

وفرّت هيئة السكة الحديد نحو 140 ألف مقعد إضافي، وسيكون الحجز بموجب بطاقة الرقم القومي وبحد أقصى 4 تذاكر لكل فرد قبل السفر بنحو 24 ساعة فقط، وذلك لسفر الجمهور للوجه القبلي، على أن يجرى إغلاق منافذ الحجز الخارجية خلال فترة تشغيل العيد منعًا لتسرب التذاكر وبيعها فى السوق السوداء، حيث سيكون الحجز قاصرًا على شبابيك الحجز بالمحطات الرئيسية.

تشغيل قطارات إضافية

قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، إنّه جرى تجهيز قطارات إضافية لتشغيلها خلال فترة قبل وبعد عيد الأضحى المبارك، ابتداء من 25 يوليو الحالي وحتى 12 أغسطس المقبل.

فتح المجازر الحكومية مجانًا

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح المجازر الحكومية مجانا أمام المواطنين الراغبين في ذبح الأضحية، مع توقيع الكشف عليها قبل الذبح، وتشديد الرقابة للتأكد من عدم الذبح خارج المجازر حفاظًا على البيئة وصحة المواطنين والنظافة العامة.