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محمود مسلم

الزراعة: رفع درجة الاستعداد القصوى خلال عيد الأضحى

كتب:

محمد عزالدين
06:27 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
الدكتور محمد القرش

الدكتور محمد القرش

أكد الدكتور محمد القرش، معاون وزير الزراعة، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل الوزارة والمديريات التابعة خلال عيد الأضحى، في إطار المتابعة الدورية للأراضي الزراعية، ورصد أي مخالفة وإيقاف، أي تعديات على الأرض واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.    

وأضاف "القرش" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "اليوم"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أنه يجرى شن حملات رقابية على أسواق اللحوم، للتأكد من سلامتها وجودتها، وأسواق بيع رؤوس الماشية الحية، للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، ومتابعة نظم الرعاية المقدمة لها.

وأشار معاون وزير الزراعة، إلى تواجد أطباء بيطريين في المجازر خلال عيد الأضحى، لفحص الأضاحي قبل وأثناء وبعد الذبح، مؤكدا أن دور الأطباء البيطريين مهم في عيد الأضحى.

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