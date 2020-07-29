تصنيف "Webometrics" يعلن تقدم ترتيب جامعة المنوفية

أعلنت التقارير الصادرة من مؤسسة ويبوميتريكس "Webometrics" لتقييم مواقع الجامعات العالمية عن تقدم ترتيب جامعة المنوفية لتحتل المرتبة الرابعة عشر محليا بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمرتبة (2190) عالميًا من بين (26368) جامعة.

وتقييم ويبوميتركس العالمي للجامعات هو أكبر نظام لتقييم الجامعات العالمية، ويختص بقياس جودة الخدمات التعليمية والبحثية على الإنترنت، حيث يغطي أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، وهو تقييم نصف سنوي، حيث يصدر في شهري يناير ويوليو من كل عام في أسبانيا عن المجلس الأعلى للبحث العلمي، ويعتمد في حساب تصنيفه العالمي للجامعات على معايير "حجم الموقع، الملفات الغنية، Google Scholar".

وأكد الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة أن الجامعة مازالت مستمرة في سعيها الدائم لرفع تصنيفها إلى مرتبة تليق بأعضاء هيئة التدريس والمستوى العلمي لخريجيها وباحثيها من خلال خطوات محددة وجادة والمشاركة في ورش العمل بوزارة البحث العلمي والاجتماعات الدورية.