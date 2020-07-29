فيديو.. أحمد موسى يدخل في نوبة بكاء: كنت مريضا بفيروس سي

دخل الإعلامي أحمد موسى، في نوبة بكاء، خلال حديثه عن تجربته في الإصابة بفيروس سي، قائلا: "أنا كنت مصاب بفيروس سي، وكنت أتجول في المستشفيات للحصول على العلاج".

وأضاف "موسى" خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، المذاع على "صدى البلد"، "كنت بقف طوابير وبلاقي ناس بتموت، وكنت باخد ميعاد بأسبوع واتنين وشهر، واتعالجت لأني كان معايا فلوس أدفع".

وأضاف أحمد موسى، أنه من قرية وكان يشاهد معانات المواطنين من "البلهارسيا" والوضع كان صعبًا والمريض كان يحصل على حقنة وبعد ذلك يعطى بها لغيره.

وأضاف "بوجه الشكر للرئيس السيسي لأنه أخذ القرار وعالج الناس الغير قادرة، وقدرنا نوفر علاج لأكثر من ثلاثة ملايين مصري بعدما وفرت الدولة العلاج".

وتابع "مكنتش مرتب أني أحكي تجربتي بالإصابة بفيروس سي، ولكن بحكي تجربتي علشان كل مواطن يعرف قيمة اللي اتعمل في فيروس سي واللي جعل منظمة الصحة العالمية تشيد بالدولة المصرية والرئيس السيسي".