الفيروسات الكبدية: علاج 3.4 مليون مصاب بفيروس سي خلال 6 سنوات

روت الدكتورة منال حمدي السيد، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، تفاصيل مبادرة "100 مليون صحة"، للكشف على فيروس سي، قائلة: إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، طالبهم بإجراء مسح للمواطنين، وبالفعل أجروا مسح لـ6 ملايين شخص، لافتة إلى أن المسح كان يجرى عن طريق أخذ عينة من الدم، وكانت تلك العملية مرهقة جدا للمريض.

وأضافت "السيد"، خلال اتصال عبر "سكايب"، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مع ظهور أول اختبار عن طريق نقطة دم واحدة، وقراءة الاختبار خلال 20 دقيقة فقط، تم إجراء خطة المسح القومي "100 مليون صحة".

وأشارت إلى أنه جرى علاج 3.4 مليون مصاب بفيروس سي خلال 6 سنوات، ويمثل بالنسبة للعالم ما يتخطى 50%، موضحة أن وزارة الصحة، قامت بعمل مسحات للمواطنين الموجودين فى السجون، والرئيس أجرى مسح فى المدارس.