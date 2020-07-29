جدول إجازات القطاعين العام والخاص والبنوك خلال أيام عيد الأضحى

بدأ العد التنازلي لـ إجازة عيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة صاحبة القدسية الكبيرة لدى المسلمين في مختلف دول العالم، وتختلف أجواء عيد الأضحى المبارك ذلك العام، نظرا للظروف الاستثنائية التي نمر بها من تفشي لجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" جدول إجازات عيد الأضحى المبارك في القطاع العام والخاص والبنوك، كالتالي:

إجازات القطاع العام

أصدر مجلس الوزراء قرارا بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك للقطاع العام، والتي تبدأ من الخميس الموافق 30 يوليو الجاري، وحتى يوم الاثنين الموافق 3 أغسطس، ليكون عدد أيام إجازات عيد الأضحى 5 أيام للقطاع العام.

إجازات القطاع الخاص

أعلنت وزارة القوى العاملة قرارها بشأن إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص، والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري، وحتى يوم السبت الموافق 1 أغسطس المقبل، ليكون عدد أيام إجازات عيد الأضحى 3 أيام للقطاع الخاص، وهي: وقفة عرفات وأول وثاني أيام العيد.

إجازات البنوك

أقر البنك المركزي إجازة عيد الأضحى المبارك بالبنوك العاملة في مصر، والتي تبدأ يوم الخميس الموافق 30 يوليو الجاري، وحتى يوم الإثنين الموافق 3 أغسطس المقبل، ليكون عدد أيام إجازات عيد الأضحى المبارك 5 أيام للبنوك، بداية من يوم وقفة عرفات وحتى رابع أيام العيد.