إطلاق صندوق بريطاني بـ500 مليون إسترليني للتأمين على الإنتاج السينمائي

أطلقت حكومة المملكة المتحدة صندوقًا طارئًا للتأمين على الإنتاج السينمائي والتلفزيوني بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني أي ما يساوي 647 مليون دولار، وهي خطوة من المتوقع أن تساعد في حل أزمة صناعة السينما، خصوصًا مع وجود العديد من الإنتاجات المتوقفة.

كان الافتقار إلى التأمين هو أكبر مشكلة تواجه صناعة السينما في المملكة المتحدة حيث تحاول العودة مرة أخرى بعد جائحة كورونا، بحسب موقع Variety.

وتأمل بريطانيا أن الصندوق يساعد على إعادة تشغيل الإنتاج السينمائي والتليفزيوني ويسهل في إعادة تشغيل إنتاجات تلفزيونية وأفلام في جميع أنحاء المملكة والتي جرى إيقافها أو تأجيلها بسبب نقص التأمين.

وتأمل أيضا الحكومة البريطانية في تغطية الخسائر المتعلقة بالفيروس خاصة المتعلقة لأمراض أعضاء الطاقم وطاقم العمل وتأخير التصوير.

يذكر أن بريطانيا أجريت محاولات الغرض منها عودة الحياة السينمائية بشكل طبيعي مرة أخرى في ظل محاربة انتشار فيروس كورونا.

وأطلقت جمعية السينما البريطانية حملة بغرض طمأنة الجماهير في المملكة المتحدة، بشأن وجود إجراءات الأمان المفروضة على قاعات السينما. وتوضح للناس إجراءات الأمان من التباعد الاجتماعي، النظافة وتدابير الحماية الأخرى التي سيتم اتخاذها لحماية العاملين في السينما والجمهور.

كما قدم معهد الأفلام البريطاني تمويلًا لمساعدة دور السينما المستقلة، بعد التأثر الشديد بسبب فيروس كورونا.