عائلة "أيمن" تفقد سيارتها في حادث طريق الإسماعيلية: فاتحة بيوت ناس كتير

على بعد خطوات قليلة من مكان انفجار ماسورة مازوت بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي جلس أيمن عباس، تاجر، 40 عاما، واضعا راسه بين كفيه.

أيمن الذي هرع إلى مكان الحادث فور علمه بوقوعه قال لـ"الوطن"، اليوم الثلاثاء، إن عائلته فقدت سيارة نقل راحت جراء انفجار ماسورة المازوت، كان يقودها ابن عمه قادما من شارع جسر السويس في طريقه لمدينة العاشر من رمضان وعقب نزوله من كوبري العاشر فوجئ بحمم نارية تندفع في اتجاهه.

وأضاف: "ابن عمي حاول تفاديها لكنها حاصرته ما اضطره إلى أن يترك السيارة هو وزميل كان يجلس إلى جواره ويفرا هاربين، ليشاهدا سيارتهما وقد تفحمت بالكامل.

وتابع: "أسرع السائق بحسب رواية ابن عمه لقسم الشرطة ليحرر محضرا بالواقعة كنوع من إثبات الحق، خاصة وأن السيارة كما يقول جمال عباس أحد أقارب السائق ملك لهم جميعا: "عربية أكل عيش.. وفاتحة بيوت ناس كتير".

وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر بالتحقيق في واقعة حريق خط المازوت بطريق القاهرة الإسماعيلية، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة مسرح الحادث، وفريق آخر لسؤال المصابين، وستعلن النيابة لاحقًا ما ستسفر عنه التحقيقات.

وأسفر الحريق الذي نشب بخط البترول المغذي لمسطرد والقادم من شقير بالبحر الأحمر على طريق مصر الإسماعيلية بجوار مدرسة النزهة الدولية، عن وقوع 17 مصابا وتفحم حوالي 31 سيارة ومعرض سيارات.

وذكرت محافظة القاهرة، في بيان، أنه تم نقل المصابين لمستشفى السلام العام، والدفع بـ20 سيارة إطفاء من الحماية المدينة و8 سيارات من القوات المسلحة و6 سيارات من هيئة البترول و5 لوادر و6 سيارات قلاب من المحافظة للتغطية بالرمال والسيطرة على الحريق.