بينهم 3 من ذوي القدرات .. القوى العاملة: تعيين 105 شباب بالفيوم

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم 105 شباب ، من بينهم 3 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل 951 راغبي عمل .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بتسجيل 96 عامل غير منتظم خلال شهر يونيو الماضى ، بالإضافة إلى صرف 48 ألف جنيه رعاية إجتماعية لنحو 18 عاملا من المسجلين بالإدارة ، كما تم صرف 5629 جنيها رعاية صحية لـ 42 عاملا .

وأشار على أبو الحسن وكيل المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه ، إلي أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 69 منشأة ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات ، و اكتشاف 40 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد ، بالإضافة إلى تلقى 14 شكوى وتم بحثها .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 35 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .