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بينهم 3 من ذوي القدرات .. القوى العاملة: تعيين 105 شباب بالفيوم

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الوطن
09:43 ص | الخميس 30 يوليو 2020
محمد سعفان وزير القوى العاملة

محمد سعفان وزير القوى العاملة

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة الفيوم  105 شباب ، من بينهم  3 من ذوى القدرات ، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة  "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، فضلا عن تسجيل  951 راغبي عمل  .

وأوضح الوزير أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بتسجيل 96 عامل غير منتظم خلال شهر يونيو الماضى ، بالإضافة إلى صرف 48 ألف جنيه رعاية إجتماعية لنحو 18 عاملا من المسجلين بالإدارة ، كما تم صرف 5629 جنيها رعاية صحية لـ  42 عاملا  .

وأشار  على أبو الحسن  وكيل المديرية  في تقريره  للوزير عن  ما تم إنجازه ، إلي أن المديرية قامت بالتفتيش الدوري والحملات في مجال السلامة والصحة المهنية على 69 منشأة ، وأسفر عن تحرير 3 محاضر للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لتوفيق أوضاعها وإزالة المخالفات ، و اكتشاف 40 حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا المستجد  ، بالإضافة إلى تلقى 14 شكوى وتم بحثها .

وفي مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ، تم التفتيش على 35 منشأة من المنشآت ذات الكثافة العمالية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي .

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