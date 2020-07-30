السيدات تغيب عن المنافسة على المقعد الفردي بجنوب سيناء لأول مرة

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية، برئاسة المستشار عبيد رشدي، أسماء المرشحين المتنافسين على المقعد الفردي، وهم موسى فراج موسى "فردي" مستقل، علي عطوة مضعان مرشح حزب مستقبل وطن، عبد الحليم الجمال موشح حزب النور، صالح حميد فردي "مستقل"، صلاح ربيع "فردي" مستقل.

وخلت القائمة من السيدات لأول مرة في جنوب سيناء، خاصة أن المرأة السينائية كانت متواجدة باستمرار وتنافس الرجال على المقاعد الانتخابية.

نادية صالح أحد السيدات البدويات، تقول إن إحجام السيدات عن الترشح في الانتخابات له أسباب عدة أولها القبلية وميول المجتمع السيناوي للرجال دون السيدات، بحكم العادات والتقاليد البدوية، وكبر مساحة المحافظة التي تبلغ قرابة 30 ألف كيلو متر مربع، وتحتاج جهود كبيرة من أي مرشح للتنقل بين المدن لتقديم برنامجه الانتخابي.

وتابعت: "السبب الهام أيضا الذي دفع السيدات للبعد عن انتخابات الشيوخ، إخفاقات نظرائهن اللائي أصبحن نائبات في المجالس التشريعية الحالية والسابقة، وعدم شعور المواطن بأي دور لهن في الحياة السياسية".

محمود علي أحد أبناء جنوب سيناء، قال إن السيدات في جنوب سيناء يواجهن مشكلات عدة أهمها رفض بعض القبائل خوضهن الانتخابات، على اعتبار أن الرجل هو الذي يستطيع نقل هموم المواطنين وحلها مع المسؤول.